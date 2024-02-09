Штормовой ветер сорвал крышу со школы в пригороде Павлодара
Сегодня, 16:00
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Сегодня, 16:00Сегодня, 16:00
123Фото: акимат Павлодара
В селе Жетекши близ Павлодара шквальный ветер сорвал крышу со школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.
Как отметили в акимате, инцидент произошел 9 февраля в 6:15 часов. Ветер повредил 15 квадратных метров мягкой кровли. Общая площадь крыши составляет 2153 квадратных метра.
"Данная проблема не влияет на учебный процесс. Школа работает в штатном режиме", - отметили в акимате.
Также местные исполнительные органы сообщили, что эту кровлю в 2022 году ремонтировало ТОО "ГрадСтройСервис". Компания имеет гарантийные обязательства до 2025 года и проведет ремонт поврежденного участка до конца февраля.
Напомним, ураганный ветер сорвал крышу одного из корпусов Аграрного университета в Астане.
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