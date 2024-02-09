Штормовой ветер сорвал крышу со школы в пригороде Павлодара

В селе Жетекши близ Павлодара шквальный ветер сорвал крышу со школы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Как отметили в акимате, инцидент произошел 9 февраля в 6:15 часов. Ветер повредил 15 квадратных метров мягкой кровли. Общая площадь крыши составляет 2153 квадратных метра.

"Данная проблема не влияет на учебный процесс. Школа работает в штатном режиме", - отметили в акимате.

Также местные исполнительные органы сообщили, что эту кровлю в 2022 году ремонтировало ТОО "ГрадСтройСервис". Компания имеет гарантийные обязательства до 2025 года и проведет ремонт поврежденного участка до конца февраля.

Напомним, ураганный ветер сорвал крышу одного из корпусов Аграрного университета в Астане.