Штормовой ветер прогнозируют в Казахстане в выходные

Синоптики Казгидромета сообщили о том, какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"По всей территории страны сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидается снег, усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 11 февраля в Туркестанской, 11-12 февраля в Жамбылской областях очень сильный ветер - 30 метров в секунду и более, на севере, северо-западе, востоке с низовой метелью", - говорится в прогнозе.

По республике также ожидаются туман, на западе, юге, юго-востоке - гололёд.

Произойдут некоторые изменения в температурном фоне. Понижение температуры воздуха ночью прогнозируют на востоке страны - до минус 17-25 градусов, на юго-востоке - до минус 10-25 градусов.

На юге республики к концу периода температура днём повысится до 8 градусов тепла.