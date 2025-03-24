Штормовое предупреждение в регионах Казахстана: грозы, снег, ветер и туман
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в нескольких регионах Казахстана.
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Жителей страны предупреждают о грозах, сильном ветре, снегопадах и тумане, передаёт BaigeNews.kz.
В Шымкенте ожидается гроза, а в Туркестанской области – гроза и усиление ветра.
Область Абай и Восточно-Казахстанская область (ВКО): прогнозируются снегопады, метель, гололед и сильные порывы ветра.
В Жетысу из-за дождя, снега, тумана и ветра в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Жителей Карагандинской области предупреждают о тумане, гололеде и сильном ветре.
Акмолинская и Костанайская области:
- Ожидается густой туман, который значительно ухудшит видимость на дорогах.
Улытауская область - прогнозируются туман и ветер.
Павлодарская и Северо-Казахстанская области (СКО) - в этих регионах синоптики предупреждают о сильном ветре.
В Жамбылской области ожидаются дождь, снег, гололед, туман и ветер.
Жителей Кызылординской области предупреждают о пыльной буре и сильном ветре.
Синоптики рекомендуют жителям и водителям быть предельно осторожными, соблюдать меры безопасности на дорогах и заранее планировать маршруты.
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