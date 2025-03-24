  • 24 Марта, 22:08
  • BAIGENEWS

Штормовое предупреждение в регионах Казахстана: грозы, снег, ветер и туман

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в нескольких регионах Казахстана.

Сегодня, 20:44
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 20:44
Сегодня, 20:44
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Фото: Unsplash

Жителей страны предупреждают о грозах, сильном ветре, снегопадах и тумане, передаёт BaigeNews.kz.

В Шымкенте ожидается гроза, а в Туркестанской области – гроза и усиление ветра.

Область Абай и Восточно-Казахстанская область (ВКО): прогнозируются снегопады, метель, гололед и сильные порывы ветра.

В Жетысу из-за дождя, снега, тумана и ветра в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Жителей Карагандинской области предупреждают о тумане, гололеде и сильном ветре.

Акмолинская и Костанайская области:

  • Ожидается густой туман, который значительно ухудшит видимость на дорогах.

Улытауская область - прогнозируются туман и ветер.

Павлодарская и Северо-Казахстанская области (СКО) - в этих регионах синоптики предупреждают о сильном ветре.

В Жамбылской области ожидаются дождь, снег, гололед, туман и ветер.

Жителей Кызылординской области предупреждают о пыльной буре и сильном ветре.

Синоптики рекомендуют жителям и водителям быть предельно осторожными, соблюдать меры безопасности на дорогах и заранее планировать маршруты.

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