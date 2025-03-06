По данным Казгидромета, 7 марта в Казахстане ожидаются ухудшения погодных условий, сопровождающиеся осадками, метелью и гололедицей, передаёт BaigeNews.kz.

Регионы, где ожидается ухудшение погодных условий:

Ұлытау: в ночь на 7 марта осадки (дождь и снег), метель и гололед. Ветер юго-западный, порывы до 20 м/с.

в ночь на 7 марта осадки (дождь и снег), метель и гололед. Ветер юго-западный, порывы до 20 м/с. Карагандинская область: метель, гололед, осадки (дождь, снег) и усиление ветра до 20 м/с в северной и восточной частях области.

метель, гололед, осадки (дождь, снег) и усиление ветра до 20 м/с в северной и восточной частях области. Жетісу область: сильные осадки, туман и гололед в горных районах. Ветер до 28 м/с.

сильные осадки, туман и гололед в горных районах. Ветер до 28 м/с. Кызылординская область: метель, осадки (дождь и снег), гололед и усиление ветра до 20 м/с.

метель, осадки (дождь и снег), гололед и усиление ветра до 20 м/с. Актюбинская область: снег, метель, гололед, порывы ветра до 18 м/с.

снег, метель, гололед, порывы ветра до 18 м/с. Западно-Казахстанская область: снег, гололед, туман и усиление ветра до 20 м/с.

снег, гололед, туман и усиление ветра до 20 м/с. Мангыстауская область: осадки (дождь и снег), метель и гололед. Ветер до 25 м/с.

осадки (дождь и снег), метель и гололед. Ветер до 25 м/с. Костанайская область: метель, осадки (дождь и снег), гололед и туман. Ветер до 20 м/с.

метель, осадки (дождь и снег), гололед и туман. Ветер до 20 м/с. Атырауская область: снег, низовая метель, гололед и сильный ветер.

снег, низовая метель, гололед и сильный ветер. Астана: временами снег, метель, гололед и порывы ветра до 18 м/с.

временами снег, метель, гололед и порывы ветра до 18 м/с. Алматинская область: осадки, метель, гололед и усиление ветра до 28 м/с.

осадки, метель, гололед и усиление ветра до 28 м/с. СКО: снег, метель, туман и ветер.

снег, метель, туман и ветер. Акмолинская область: снег, метель, гололед, туман и ветер.

снег, метель, гололед, туман и ветер. ВКО и область Абай: дождь, снег, метель, гололед и ветер.

дождь, снег, метель, гололед и ветер. Павлодарская область: дождь, снег, метель, гололед и ветер.

дождь, снег, метель, гололед и ветер. Туркестанская область: дождь, снег, гололед, туман и ветер.

дождь, снег, гололед, туман и ветер. Шымкент: дождь, снег и ветер с порывами.

дождь, снег и ветер с порывами. Жамбылская область: осадки, туман, гололед и ветер.

осадки, туман, гололед и ветер. Алматы: туман, гололед и ветер.

Местами могут быть проблемы с движением транспорта на дорогах, а также в горных районах возможны подтопления в результате сильных осадков.

Метеорологи рекомендуют быть осторожными, избегать длительных поездок и следить за обновлениями от официальных источников.