Штормовое предупреждение в Казахстане: ухудшение погодных условий почти во всех регионах
Штормовое предупреждение действует с 20:00 6 марта до 20:00 7 марта.
Сегодня, 18:15
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Сегодня, 18:15Сегодня, 18:15
49Фото: Unsplash
По данным Казгидромета, 7 марта в Казахстане ожидаются ухудшения погодных условий, сопровождающиеся осадками, метелью и гололедицей, передаёт BaigeNews.kz.
Регионы, где ожидается ухудшение погодных условий:
- Ұлытау: в ночь на 7 марта осадки (дождь и снег), метель и гололед. Ветер юго-западный, порывы до 20 м/с.
- Карагандинская область: метель, гололед, осадки (дождь, снег) и усиление ветра до 20 м/с в северной и восточной частях области.
- Жетісу область: сильные осадки, туман и гололед в горных районах. Ветер до 28 м/с.
- Кызылординская область: метель, осадки (дождь и снег), гололед и усиление ветра до 20 м/с.
- Актюбинская область: снег, метель, гололед, порывы ветра до 18 м/с.
- Западно-Казахстанская область: снег, гололед, туман и усиление ветра до 20 м/с.
- Мангыстауская область: осадки (дождь и снег), метель и гололед. Ветер до 25 м/с.
- Костанайская область: метель, осадки (дождь и снег), гололед и туман. Ветер до 20 м/с.
- Атырауская область: снег, низовая метель, гололед и сильный ветер.
- Астана: временами снег, метель, гололед и порывы ветра до 18 м/с.
- Алматинская область: осадки, метель, гололед и усиление ветра до 28 м/с.
- СКО: снег, метель, туман и ветер.
- Акмолинская область: снег, метель, гололед, туман и ветер.
- ВКО и область Абай: дождь, снег, метель, гололед и ветер.
- Павлодарская область: дождь, снег, метель, гололед и ветер.
- Туркестанская область: дождь, снег, гололед, туман и ветер.
- Шымкент: дождь, снег и ветер с порывами.
- Жамбылская область: осадки, туман, гололед и ветер.
- Алматы: туман, гололед и ветер.
Местами могут быть проблемы с движением транспорта на дорогах, а также в горных районах возможны подтопления в результате сильных осадков.
Метеорологи рекомендуют быть осторожными, избегать длительных поездок и следить за обновлениями от официальных источников.
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