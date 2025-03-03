Штормовое предупреждение: в Казахстане резко испортится погода
Предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях сохраняется до 20:00 4 марта.
Сегодня, 17:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:49Сегодня, 17:49
100Фото: Unsplash
На территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 4 марта 2025 года в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные снегопады, гололед, метель и туман в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
Снег и метель прогнозируются в Астане и области Абай.
Также снег, метель и ветер - в Павлодарской области.
Снег, метель, туман и ветер - в Шымкенте, СКО, Туркестанской, Костанайской и Акмолинской областях.
В ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. Также прогнозируется туман.
Жетісу, Ұлытау, Жамбылская области:
- В ночь на 4 марта в этих регионах ожидаются снегопады и сильные осадки. В горных районах усилится снег, возможен гололед и низовая метель.
- На востоке, юге и в горных районах усилится туман.
- Ветер будет сильным с порывами 15-28 м/с.
Атырауская область:
- Снегопады начнутся в ночь на 4 марта. В течение дня осадки будут продолжаться, а также возможно гололед и низовая метель.
Карагандинская область:
- В Караганде и соседних районах с 4 марта ожидаются снегопады, низовая метель и туман. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.
Мангистауская область:
- Снег и дождь, сильный мороз и гололед на севере и центре региона. В Актау также возможно гололедное покрытие на дорогах.
Алматинская область:
- В горных районах и на юге возможен туман и гололедица. В Алматы и Конаеве также предупреждают о гололедице и сильном ветре, порывы до 18 м/с.
Кызылординская область:
- В связи с ослаблением ледовых явлений на реке Сырдария прогнозируется повышение уровня воды и угроза подтопления пойменных участков и некоторых населенных пунктов.
- Также прогнозируются снег, метель, туман, гололед и ветер.
Советы для населения:
- Погодные условия требуют осторожности. Следует избегать путешествий по горным районам и на участках дорог, где возможен гололед.
- Рекомендуется соблюдать меры безопасности, быть внимательными на дорогах и избегать выхода на улицу в плохую погоду, если это возможно.
Самое читаемое
- Франция, Великобритания и Украина подготовят план перемирия для Трампа
- Саммит европейских лидеров по Украине завершился спустя два часа
- Даурен Абаев рассказал о сложностях с пребыванием граждан Казахстана в России
- 13-летний казахстанец вырвался в финал турнира серии Tennis Europe в Стокгольме
- Казахстан взял ещё одну медаль по синхронному плаванию в Париже