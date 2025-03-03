На территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 4 марта 2025 года в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются сильные снегопады, гололед, метель и туман в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Снег и метель прогнозируются в Астане и области Абай.

Также снег, метель и ветер - в Павлодарской области.

Снег, метель, туман и ветер - в Шымкенте, СКО, Туркестанской, Костанайской и Акмолинской областях.

В ВКО в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. Также прогнозируется туман.

Жетісу, Ұлытау, Жамбылская области:

В ночь на 4 марта в этих регионах ожидаются снегопады и сильные осадки. В горных районах усилится снег, возможен гололед и низовая метель.

На востоке, юге и в горных районах усилится туман.

Ветер будет сильным с порывами 15-28 м/с.

Атырауская область:

Снегопады начнутся в ночь на 4 марта. В течение дня осадки будут продолжаться, а также возможно гололед и низовая метель.

Карагандинская область:

В Караганде и соседних районах с 4 марта ожидаются снегопады, низовая метель и туман. Порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Мангистауская область:

Снег и дождь, сильный мороз и гололед на севере и центре региона. В Актау также возможно гололедное покрытие на дорогах.

Алматинская область:

В горных районах и на юге возможен туман и гололедица. В Алматы и Конаеве также предупреждают о гололедице и сильном ветре, порывы до 18 м/с.

Кызылординская область:

В связи с ослаблением ледовых явлений на реке Сырдария прогнозируется повышение уровня воды и угроза подтопления пойменных участков и некоторых населенных пунктов.

Также прогнозируются снег, метель, туман, гололед и ветер.

Советы для населения: