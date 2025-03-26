Штормовое предупреждение: в Казахстане ожидаются лавины, туман, ветер и подтопления
Казахстанцев предупредили о непогоде.
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С 27 по 31 марта в Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин. В связи с неустойчивым снежным покровом и прогнозируемыми осадками, жителям рекомендуется избегать выхода на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать лавины.
Ветер и осадки:
• Сильный ветер прогнозируется в Улытау, Жетысу, Кызылординской, Алматинской и Карагандинской областях.
• В Туркестанской области ожидаются дожди, туман и порывистый ветер.
• В Жетысу возможны разливы рек из-за формирования склонового стока.
Туман накроет:
• Мангистаускую и Павлодарскую области.
• ВКО, Жамбылскую область и область Абай – здесь также ожидается сильный ветер.
Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) второй степени объявлены в ВКО и области Абай.
Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за прогнозами погоды.