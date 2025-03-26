С 27 по 31 марта в Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин. В связи с неустойчивым снежным покровом и прогнозируемыми осадками, жителям рекомендуется избегать выхода на заснеженные склоны, чтобы не спровоцировать лавины.

Ветер и осадки:

• Сильный ветер прогнозируется в Улытау, Жетысу, Кызылординской, Алматинской и Карагандинской областях.

• В Туркестанской области ожидаются дожди, туман и порывистый ветер.

• В Жетысу возможны разливы рек из-за формирования склонового стока.

Туман накроет:

• Мангистаускую и Павлодарскую области.

• ВКО, Жамбылскую область и область Абай – здесь также ожидается сильный ветер.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) второй степени объявлены в ВКО и области Абай.

Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности и следить за прогнозами погоды.