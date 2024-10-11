Штормовое предупреждение в Алматы: горожанам сообщили о правилах безопасности
Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01Сегодня, 17:01
105Фото: baigenews.kz
В Алматы ожидается сильный дождь, ветер северо-западный, порывы могут достичь 18 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение департамента по ЧС.
Жителям города не рекомендуют оставлять машины под деревьями.
Также при шквалистом усилении ветра советуют:
- ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.
"Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов", ― рассказали в ДЧС Алматы.
Кроме того, по информации департамента, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
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