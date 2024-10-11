Штормовое предупреждение в Алматы: горожанам сообщили о правилах безопасности

В Алматы ожидается сильный дождь, ветер северо-западный, порывы могут достичь 18 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение департамента по ЧС.

Жителям города не рекомендуют оставлять машины под деревьями.

Также при шквалистом усилении ветра советуют:

ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);

если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.

"Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов", ― рассказали в ДЧС Алматы.

Кроме того, по информации департамента, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.