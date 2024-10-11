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Штормовое предупреждение в Алматы: горожанам сообщили о правилах безопасности

Сегодня, 17:01
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baigenews.kz Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
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Фото: baigenews.kz

В Алматы ожидается сильный дождь, ветер северо-западный, порывы могут достичь 18 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение департамента по ЧС.

Жителям города не рекомендуют оставлять машины под деревьями.

Также при шквалистом усилении ветра советуют:

  • ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении); 
  • если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине. 

"Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов", ― рассказали в ДЧС Алматы.

Кроме того, по информации департамента, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

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