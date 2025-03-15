По прогнозам "Казгидромета", 16 марта атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы принесут в Казахстан осадки в виде дождя и снега на западе, севере, в центре и на юго-востоке страны. На востоке и юге Казахстана влияние антициклона обеспечит преимущественно сухую погоду. Ожидаются туман, усиление ветра и гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

В Астане и Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд и туман. Ветер юго-западный и южный, с порывами до 15 – 20 метров в секунду. В Астане днём прогнозируются осадки, на дорогах возможна гололедица, ночью и утром — туман.

На севере и востоке Актюбинской области прогнозируются туман и гололёд.

В Жамбылской области, особенно на севере, юге и в горных районах, ожидается туман. Ветер северо-восточный в горных районах с порывами до 15 – 20 метров в секунду. В Таразе временами возможен туман.

В Костанайской области ночью на севере и востоке ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе и востоке области возможен гололёд, а на севере, западе и юге — туман. В Костанае утром и днём прогнозируется гололёд, ночью и утром — туман.

В центре, на юге и в горных районах Алматинской области ночью ожидается туман. В Конаеве ночью возможен туман.

В области Улытау прогнозируются туман и гололедица на дорогах. В Жезказгане ожидаются аналогичные условия.

С 16 по 18 марта на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман.

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге прогнозируется туман. Ветер южный и юго-западный, днём на западе и севере области с порывами до 15 – 20 метров в секунду.

В горных районах области Жетысу ночью ожидается туман. В районе Алакольских озёр восточный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

На севере и востоке Западно-Казахстанской области прогнозируется туман. Ветер юго-западный, днём на западе и юге области с порывами до 15 – 20 метров в секунду. В Уральске ожидается туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ночью и утром возможен туман. В Усть-Каменогорске в этот период также прогнозируется туман.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днём на юге и востоке преимущественно дождь. На западе, севере и юге области возможны гололёд и туман. Ветер юго-западный, на западе, севере и юге области с порывами до пятнадцати – двадцати метров в секунду. В Петропавловске ночью прогнозируются осадки (дождь, снег), гололёд и туман. Ветер юго-западный с порывами до 15 – 20 метров в секунду.