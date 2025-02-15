По прогнозам "Казгидромета", 16 февраля ожидается неустойчивая погода. На большей части республики предсказывают снег с метелью, на западе, юго-западе и юге дождь и снег. По республике ожидается усиление ветра, туман, на юге и западе гололёд. В некоторых регионах страны объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

В ночь на 16 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются снег и низовая метель, днём на юге области осадки (дождь и снег), гололёд, в горных районах области снег и низовая метель. На севере, юге и в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе 16 февраля временами ожидаются туман, днём осадки (дождь и снег), гололёд.

На севере, востоке и в центре Кызылординской области 16 февраля ожидается туман. В городе Кызылорда 16 февраля временами ожидается туман.

В ночь на 16 февраля на севере области Ұлытау ожидается небольшой снег и низовая метель. Днём на дорогах гололедица и туман. В Жезказгане 16 февраля днём на дорогах ожидается гололедица.

На западе, востоке и в центре Карагандинской области ночью 16 февраля ожидаются снег и низовая метель, днём на западе области небольшой снег и низовая метель. На дорогах гололедица и туман. В Караганде на дорогах гололедица и туман.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололёд и метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Уральске осадки (преимущественно снег), гололёд и метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе и севере Мангистауской области 16 февраля ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе и в центре области 15-20 м/с. В Актау 16 февраля ожидается ветер юго-восточный днём порывы 15-18 м/с.

На западе и севере Костанайской области утром и днём ожидаются снег, низовая метель и гололёд. На востоке и юге области туман. Ветер юго-западный днём на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный днём порывы 15-20 м/с.

На западе, юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области утром и днём ожидаются осадки (дождь и снег), гололёд и туман.

В Шымкенте утром и днём ожидаются осадки (дождь и снег), гололёд и туман. В Туркестане 16 февраля утром и днём ожидается туман.

На западе и юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. На западе, севере и востоке области прогнозируют снег и метель, днём гололёд. Ветер юго-западный на западе, севере и востоке области 15-20 м/с, днём порывы 23-28 м/с. В-Петропавловске 16 февраля ожидается ветер юго-западный днём порывы 15-20 м/с. 17 февраля ночью ожидаются снег и метель, днём осадки (дождь и снег), метель и гололёд. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днём порывы 23-28 м/с.