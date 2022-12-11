Штормовое предупреждение: сильный ветер и метель ожидаются в шести регионах страны

Фото: narovchatka74.ru

"Казгидромет" объявил штормове предупреждение в ВКО, СКО, Павлодарской, Акмолинской, Кызылординской и Жамбылской областях, передаёт BaigeNews.kz.



На севере Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере области 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке, в центре Восточно-Казахстанской области также прогнозируют низовую метель.

На севере и востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днём 12 декабря в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. В Кызылорде утром и днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

12 декабря днем на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на западе, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

12-13 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке области, в горных районах 15-20, сутки 12, ночью 13 декабря порывы 25 метров в секунду. В Таразе 12-13 декабря временами ожидается туман.