По прогнозам "Казгидромета", циклоны, и связанные с ними фронтальные разделы продолжат оказывать свое влияние на большую часть территории страны: ожидаются снегопады и метели, передаёт BaigeNews.kz.

В большинстве регионов Казахстана 24 февраля объявлено штормовое предупреждение.

В Кызылординской области: на севере и в центре ночью ожидается сильный снег и метель. В центре, на севере и востоке области будет туман, а также гололёд. Ветер северо-западный ночью, в центре и на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидается туман.

В Алматинской области: ветер юго-западный на западе и востоке области порывы 17-22 м/с. В Конаеве ветер юго-западный с порывами 17-22 м/с.

В Актюбинской области: ночью ожидается снег и метель, на юге и востоке области сильный снег. Днём на севере и востоке области снег и метель. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В области Жетісу: 24-25 февраля ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озёр, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Акмолинской области: ночью на западе и юге ожидаются снег и метель. Днём на западе и юге будут осадки (дождь и снег), метель и гололёд. Ветер восточный на западе и юге области порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области: на юге и востоке ожидается туман.

В Жамбылской области: ночью в горных районах ожидаются осадки (дождь и снег) и гололёд. Днём на западе, юге и в горных районах области дождь. Ветер северо-восточный, переходящий на юго-западный с порывами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области: ночью ожидается снег на большей части области. Днём на западе и севере области также снег, метель и туман. В Уральске 24 февраля ожидается снег, метель и туман.

В Восточно-Казахстанской области: на севере и юге ожидается туман. В Усть-Каменогорске 24 февраля ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области: ночью на западе и юге ожидаются снег и метель. Днём осадки (снег и дождь) и метель. Ветер северо-восточный с порывами 15-20 м/с.

В Мангистауской области: на западе, севере и в центре ожидаются туман и гололедица. В Актау 24 февраля ночью ожидается туман, на дорогах гололедица.

В Павлодарской области: ночью и утром на юге и западе области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области: на юго-западе ожидается метель, ночью и утром на юге области туман. Ветер восточный с порывами 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается восточный ветер с порывами 15-20 м/с.

В Карагандинской области: днём на западе ожидаются небольшие осадки (дождь и снег) и гололёд. На западе и севере области временами туман.

В области Ұлытау: на западе, севере и юге ожидаются осадки (дождь и снег), метель и гололёд. Ветер восточный и юго-восточный с порывами 15-18 м/с. В Жезказгане 24 февраля ожидаются осадки (дождь и снег), метель, гололёд и туман. Ветер восточный, юго-восточный с порывами 18 м/с.