Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов страны

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде областей, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики отмечают, что практически на всей территории страны будет ясная погода без осадков. Лишь на северо-западе республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут небольшие осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, усиление ветра.

24 марта ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается туман.

В центре, на востоке Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем 15-20 метров в секунду.

На востоке Актюбинской области ожидается туман. Температура воздуха днём 9-14, на северо-востоке области 6, на западе области 17 градусов тепла. в Актобе днём ожидается температура воздуха 10-12 тепла.

На горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

24 марта на юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днём 2-7, на юге области 12 тепла.

С 24 по 26 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Актюбинской (Хобдинский, Мартукский, Каргалинский, Хромтауский, Айтекебийский, Уилский, Алгинский и район г. Актобе) и Карагандинской (Шетский, Актогайский) областях ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны резкие подъемы уровней воды на реках и разливы.

24 марта ночью и утром на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днём ожидается 4-9 тепла. В Петропавловске 24 марта ожидается ветер юго-западный, днём порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается 5-7 тепла.

С 21:00 23 марта до 21:00 часа 24 марта в Усть-Каменогорске, Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

С 21:00 23 марта до 21.00 часа 24 марта по Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.