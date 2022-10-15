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11.mchs.gov.ru Сегодня, 22:48
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Фото: 11.mchs.gov.ru

Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

На юге, юго-востоке и востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – туман.

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 16 октября в пяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны пройдут дожди. Лишь на юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. 

Днём на западе Восточно-Казахстанской области ожидается  юго-восточный ветер15-20 метров в секунду.

Днём на западе, юге Абайской области ожидается  юго-восточный ветер, 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. 
 
Утром и днём на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
 
Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.

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#погода #Казгидромет
Сегодня, 22:48
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