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Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана
На юге, юго-востоке и востоке республики ожидается усиление ветра, на западе, северо-западе, севере – туман.
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 16 октября в пяти областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
По прогнозам синоптиков, на большей части страны пройдут дожди. Лишь на юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков.
Днём на западе Восточно-Казахстанской области ожидается юго-восточный ветер15-20 метров в секунду.
Днём на западе, юге Абайской области ожидается юго-восточный ветер, 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Утром и днём на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный, 15-20 метров в секунду.
Ночью и утром на севере Северо-Казахстанской области ожидается туман.
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