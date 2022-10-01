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Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах на воскресенье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Кызылординской области 2 октября в центре ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -3. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем 2 октября ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
В Туркестанской области 2 октября на севере, западе ожидается пыльная буря. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем в горных районах порывы 25 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки -2. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 2 октября ожидается ветер восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается пыльная буря, ветер восточный порывы 15-20 м/с.
"В Западно-Казахстанской области на западе, севере ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидается туман", - предупредили синоптики.
В области Жетысу 2-3 октября в районе Алакольских озер ожидается ветер юго-восточный 18-23, порывы 29 м/с.
В Карагандинской области на юго-востоке ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с.
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