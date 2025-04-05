По прогнозам Казгидромета, с прохождением атмосферных фронтов в Казахстане сохраняется неустойчивая погода. На 6 апреля штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

Ожидаются грозы, дожди, туман, усиление ветра, а также гололёд и град в отдельных областях.

В Акмолинской области днём на севере и востоке прогнозируются грозы. Ветер юго-западный, с порывами до 20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается гроза и порывистый ветер.

В Актюбинской области на юге и западе региона днём возможны грозы.

В Алматинской области ночью и утром прогнозируется туман, особенно в горных районах. В Алматы и Конаеве — туман в ночные часы.

В Атырауской области днём на юге и востоке ожидаются грозы и сильные дожди. В Атырау утром и днём возможны ливни.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке возможен гололёд. Кроме того, ночью и утром ожидается туман на севере, востоке и юге региона.

В Жамбылской области на западе, юге и в горных районах ожидаются грозы. В Таразе днём прогнозируется гроза, ветер усилится до 20 м/с.

В Жетісуской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду на севере и востоке.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе и юге, а также днём в большинстве районов возможны грозы. Ветер южный и юго-восточный, местами с порывами до 20 м/с. В Уральске днём — гроза и ветер до 18 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром в западной, северной и восточной частях области прогнозируется туман. В Караганде также ожидается туман в ночные и утренние часы.

В Костанайской области утром и днём на западе и севере пройдут грозы. Ночью и утром на севере и востоке — туман. Ветер юго-западный до 20 м/с. В Костанае — утренняя и дневная гроза.

В Кызылординской области днём на севере, юге и в центре прогнозируются грозы и шквалы. Ветер усилится до 20 м/с. В Кызылорде — дневная гроза.

В Мангистауской области днём на севере и в центре ожидаются сильные дожди с грозами, местами возможен град. Ветер восточный с переходом на северо-западный, с порывами до 20 м/с.

В Павлодарской области ветер усилится до 20 м/с на западе, юге и востоке. В Павлодаре днём ожидаются порывы юго-западного ветра.

В Северо-Казахстанской области ночью прогнозируется ветер до 20 м/с. Днём на западе и юге ожидаются порывы ветра той же силы. В Петропавловске — ночной сильный ветер.

В Туркестанской области в горных районах к концу дня ожидается сильный дождь. Днём — грозы на западе, юге и в горной местности. Ветер юго-восточный, порывами до 20 м/с. В Шымкенте и Туркестане — грозы и усиление ветра.

В области Абай ночью и утром на востоке и юге возможен туман. Ветер на западе, севере и в центре усилится до 20 м/с.

В области Ұлытау ночью и утром в центре и на востоке ожидается туман. В Жезказгане также прогнозируется туман в ночное и утреннее время.

Синоптики предупреждают о возможных осложнениях на дорогах, снижении видимости и нарушении транспортного сообщения. Жителям и гостям страны рекомендуется проявлять осторожность и следить за обновлениями от экстренных служб и официальных метеорологических источников.