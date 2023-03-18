Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны

Фото: ulpravda.ru

По прогнозам "Казгидромета", на большей части республики ожидаются дождь и снег. В северной и восточной половине страны — снег, низовая метель, гололёд. В южной половине — дождь, лишь на западе страны без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

В целом по республике синоптики обещают туман, усиление ветра, на западе страны — пыльную бурю.

19 марта на севере, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель. Ночью и утром на западе области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, гололёд. На западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, северный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 19 марта ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 метров в секунду.

19 марта в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду. В Алматы 19 марта ночью и утром ожидается туман.

С 18-20 марта в Алматинской области в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

19 марта на востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 3-8 мороза, на юге 1 тепла.

Днём 19 марта на севере, юге, востоке Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололёд. Ветер северо-западный днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре утром и днём 19 марта ожидается низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

19 марта на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

С 18 по 19 марта в связи с прогнозом дневного положительного температурного фона и осадков в Костанайской области возможна угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения талыми водами. На юге Костанайской области (Наурзумский, Жангельдинский, Амангельдинский и район города Аркалык) ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, подъемы уровней воды и возможны разливы.

С 18 по 20 марта 2023 года в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Актюбинской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

С 18 по 20 марта в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в Западно-Казахстанской области ожидается продолжение формирования талого стока, ослабления ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.