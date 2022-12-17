Штормовое предупреждение объявлено в четырёх регионах Казахстана

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Как сообщает "Казгидромет", на большей части республики пройдёт снег, на западе, северо-западе — дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz

Под влиянием Монгольского антициклона на юге, в центре страны сохранится погода без осадков. На западе, северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока и юга республики ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. В Атырауской, Алматинской, Костанайской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман. В Западно-Казахстанской, Костанайской областях — гололёд. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской областях — низовая метель.

Штормовое предупреждение объявлено в четырёх регионах: в Туркестанской, Костанайской областях, а также ЗКО и СКО.

В горных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах, 15-20 метров в секунду.

Днём на западе, севере Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере области, порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на западе, севере Западно-Казахстанской области — гололёд. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске днем гололёд. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 метров в секунду.

Днём на западе, севере Северо-Казахстанской области — низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области, порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем — низовая метель.