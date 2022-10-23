Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

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Синоптики обещают сильный ветер, туман и гололёд.

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в 13 регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью и утром на севере, западе и в центре Абайской области ожидается туман.

На севере Акмолинской области ожидается туман. На севере, западе, востоке области ожидается гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области 15–20 метров в секунду. В Кокшетау ожидается гололед. Ветер юго-западный порывы 15–20 метров в секунду.

Ночью и утром на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

В Астане ночью и утром гололёд.

Ночью и утром на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-западный ночью на востоке и юге области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в центре, горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в районе Алакольких озер порывы 17–22 метров в секунду. В Талдыкоргане ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15–20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман. В городе Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман, на севере — гололёд.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается ветер юго-западный порывы 15–20 метров в секунду.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем на горных перевалах 15–20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке, в центре Улытауской области ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось о погоде, которая ждёт казахстанце в праздничные дни.