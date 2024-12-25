Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана 25 декабря
В Астане временами ожидается туман.
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Штормовое предупреждение объявили в столице, Алматы, Шымкенте и 13 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На западе, востоке, в центре области Абай, на западе, севере, юге Акмолинской области ожидается туман.
На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман. В Конаеве ночью и утром ожидается туман.
На западе, севере, юге Атырауской области, на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.
В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.
На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. В Уральске ожидаются гололед, туман.
Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области, ночью и утром на севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
На юге, востоке Павлодарской области ожидается туман, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидается туман, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
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