Штормовое предупреждение объявлено в Астане и семи областях Казахстана

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В столице и семи регионах страны синоптики на 28 сентября объявили штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане временами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).

На севере, западе Акмолинской области синоптики прогнозируют туман. Ветер северный, северо-западный ночью и утром на востоке региона, порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на юго-востоке региона – туман. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области, порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Жетысуской области ветер западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

Ночью севере, западе Абайской области осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный на севере, юге области, 15-20 м/с.

В Карагандинской области на севере, востоке осадки (дождь, снег). Понижение температуры воздуха ночью до +2...+7°C, на севере области -2°C, днем до +5...+10°C с дальнейшим понижением. В Караганде утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег).

На севере, западе Западно-Казахстанской области гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем гроза.

В Кызылординской области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.