Штормовое предупреждение на субботу объявлено в 15 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Алматинской области на юге, в горных районах временами ожидаются туман, на дорогах снежный накат. Ветер северо-восточный ночью на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Алматы 21 декабря временами ожидаются туман, на дорогах снежный накат. В Конаеве 21 декабря временами ожидаются туман, на дорогах снежный накат.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области 15-18 м/с.

В области Улытау ночью на востоке ожидается низовая метель. Ветер юго-западный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области 21 декабря на севере, востоке, юге ожидается метель. Ветер северо-западный, западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске 21 декабря ночью ожидается низовая метель.

В Акмолинской области 21 декабря ночью на большей части, днем на севере, востоке ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. В Уральске 21 декабря ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ночью и утром на западе ожидается туман.

В Кызылординской области 21 декабря на севере, в центре ожидается на дорогах гололедица. В Кызылорде 21 декабря ожидается на дорогах гололедица.

В Туркестанской области 21 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидается туман. На горных перевалах области низовая метель. Ветер западный с переходом на восточный на горных перевалах области 15-20 м/с. В Шымкенте 21 декабря ночью и утром ожидается туман. В Туркестане 21 декабря ночью и утром ожидается туман.

В области Абай на западе, в центре ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области на севере, востоке ожидаются туман, на дорогах гололедица

В Костанайской области на востоке, юге ожидается туман. Днем на западе, севере области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере, западе области порывы 15 м/с.

В Павлодарской области на западе, юге ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области на юге, в горных районах ожидается туман. На севере, юге, в горных районах области гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с. В Таразе 21 декабря временами ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В области Жетысу в горных районах ожидается туман. Ветер западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.