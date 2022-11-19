Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

В 14 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

МЧС РК рекомендует соблюдать меры предосторожности и приводит прогноз погоды по регионам от РГП "Казгидромет" на 20 ноября.

В Алматы ожидается туман.

Ночью на севере, северо-востоке, днём на западе Актюбинской области ожидается гололёд.

На юге, севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

На востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололёд.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололёд. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днём порывы 23-28 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах области Жетысу ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд.

На юге Карагандинской области ожидаются туман, гололёд.

Ночью и утром в южной половине Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололёд. На севере, юге области туман.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

❗️20 ноября на юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

❗️20 ноября на севере, востоке области Улытау ожидаются туман, гололед.