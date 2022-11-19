Лента новостей
- Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана 19.11.2022 132
- Казахстанские школьники стали призёрами Всемирной олимпиады по робототехнике 19.11.2022 185
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 286
- Авиарейс Усть-Каменогорск — Семей — Урджар возобновили после реконструкции взлётной полосы 19.11.2022 180
- Эффект газификации: потребление угля в Астане снизилось на 25 процентов 19.11.2022 318
- Новая цифровая платформа снизит коррупционные риски для фермеров — Минсельхоз 19.11.2022 242
- Ключи от квартир, клуб и меморандум. Какие важные события произошли в Абайской области 19.11.2022 243
- "Барыс" проиграл дома хабаровскому "Амуру" 19.11.2022 188
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 270
- Главы центризбиркомов из разных стран оценили подготовку к выборам в Казахстане 19.11.2022 302
- Глава "Байтерека" отказался от российского гражданства 19.11.2022 557
- FIFA QATAR 2022: показ чемпионата мира по футболу презентовали в столице 19.11.2022 294
- Ряд спортивных центров и Дворец школьников строят в Астане 19.11.2022 314
- Ветер, туман, гололёд: какой будет погода в Казахстане 20 ноября 19.11.2022 302
- Выплаты по потере кормильца увеличатся в Казахстане 19.11.2022 397
- Дети из села Жыланды смогут заниматься робототехникой благодаря новой школе в Абайской области 19.11.2022 306
- 20 лет в розыске: задержан подозреваемый в убийстве иностранец 19.11.2022 692
- О том, как сделать дороги Алматы безопасными для пешеходов, рассказал эксперт 19.11.2022 953
- Рыбакина претендует на награду "Игрок года" 19.11.2022 435
- Ближе к природе: каким будет новый экопарк в Астане 19.11.2022 300
- Спасатели рискнули жизнями ради замерзающих лебедей в СКО 19.11.2022 343
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 973
- Бездомная семейчанка спасла старинный купеческий особняк в центре города 19.11.2022 1236
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 636
- Как не стать жертвой мошенников при трудоустройстве за границей — советы эксперта 19.11.2022 375
- Взял деньги за ремонт и исчез. Столичный участковый помог карагандинке вернуть деньги 19.11.2022 497
- Взрыв в школьной котельной Аршалы: скончался один из пострадавших 19.11.2022 420
- Гулял с пистолетом: страдающий ДЦП житель Талдыкоргана переполошил соцсети 19.11.2022 449
- В новое здание переехал Казахский музыкально-драматический театр имени Сабита Муканова в СКО 19.11.2022 323
- Как цифровой тенге и криптовалюты изменят жизнь казахстанцев. Интервью с представителем Binance 19.11.2022 534
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане продолжает расти 19.11.2022 360
- Прикрывался родственными связями: Антикор объявил в розыск Байсеитова 19.11.2022 466
- Некоторые активы железнодорожной инфраструктуры в Казахстане передадут в госсобственность 19.11.2022 540
- Самолёт с 53 бездомными собаками потерпел крушение в США 19.11.2022 507
- В Петропавловске брошенную турецкими инвесторами больницу достроят за бюджетные деньги 19.11.2022 707
- Риддерскую ТЭЦ могут передать инвесторам 19.11.2022 515
- Все школы Акмолинской области проверят после взрыва котельной в Аршалы 19.11.2022 477
- Всего 17 млн тенге штрафов заплатили владельцы большегрузов за разбитые дороги ВКО 19.11.2022 416
- Фируза Шарипова досрочно выиграла второй бой в ММА 19.11.2022 709
- Павлодарский водоканал незаконно обогатился на 177 миллионов тенге 19.11.2022 413
- В Усть-Каменогорске по жалобам горожан проверят, чем подсыпают дороги 19.11.2022 431
- 1 млн тенге похитила домработница у больной женщины в Темиртау 19.11.2022 660
- В больницах, воинских частях и Дворце культуры открыты избирательные участки в Акмолинской области 18.11.2022 700
- Ангелина Лукас на казахском языке сделала заявление о следующем бое 18.11.2022 6022
- Краснокнижную ольху срубили в Баянаульском нацпарке 18.11.2022 681
- Кандидаты в президенты подвели итоги агитационной работы 18.11.2022 464
- Телефоны почти на шесть миллионов тенге украл подросток в Кызылординской области 18.11.2022 671
- Права и обязанности членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц кандидатов разъяснили в Генпрокуратуре 18.11.2022 667
- Почти пять тысяч семей получили АСП в Алматы 18.11.2022 504
- Первый поезд с полипропиленом отправили на экспорт из Казахстана 18.11.2022 817
- Суд над Каримом Масимовым начался в Астане 18.11.2022 1104
- Мужчину задержали по подозрению в нападении на девочку-подростка в Талдыкоргане 18.11.2022 1586
- Регистрация нового лекарства в Казахстане занимает пять лет - гость проекта "2022" 18.11.2022 502
- Карин: выборы стимулировали новые содержательные общественные дискуссии о путях дальнейшего развития страны 18.11.2022 478
- Выборы президента: генпрокуратура зафиксировала четыре нарушения во время агитации 18.11.2022 448
- Автобус на ходу загорелся в Семее 18.11.2022 490
- Мать избила ребёнка в больнице Шымкента: полиция начала расследование 18.11.2022 678
- Как политическая модернизация отразится на деятельности Генпрокуратуры в Казахстане 18.11.2022 504
- 92 процента казахстанских подростков не пользуются контрацептивами 18.11.2022 798
- Подарки именинникам и пожилым приготовили в Кызылординской области в день выборов 18.11.2022 446
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 13390
- Юрий Ильин навестил в больнице бойцов, пострадавших при пожаре в Астане 18.11.2022 769
- Председатель ЦИК провёл встречу с делегацией СНГ и Организации тюркских государств 18.11.2022 424
- Подробности о взрыве котла в школе близ Астаны сообщили в ДЧС 18.11.2022 535
- 600 избирательных участков в Алматы полностью укомплектованы к выборам 18.11.2022 527
- В Интернете набирает популярность ролик корейского блогера под казахстанскую музыку 18.11.2022 1289
- Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане 18.11.2022 514
- Семье пожарного Забикулина подарили трёхкомнатную квартиру в Астане 18.11.2022 757
- Затраты на строительство жилья составляют только 34 процента от его стоимости в Казахстане 18.11.2022 719
- Авиационная администрация Казахстана и Boeing подписали меморандум о сотрудничестве 18.11.2022 522
- Пожар ликвидировали в крупном ТЦ Алматы 18.11.2022 594
- Котельная взорвалась в школе в Акмолинской области 18.11.2022 694
- По три миллиона тенге получили лучшие педагоги Казахстана 18.11.2022 858
- Время регистрации изменили на международных рейсах в аэропорту Астаны 18.11.2022 777
- Пожарный, вынесший из огня трех человек, до сих пор в коме - горздрав 18.11.2022 1969
- Мать жестоко избивала малыша в больнице в Шымкенте 18.11.2022 3625
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 26763
- Куда могут обратиться за помощью освободившиеся из мест лишения свободы в Алматы 18.11.2022 423
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 987
- Врачам удалось вернуть зрение слепой пенсионерке в Алматы 18.11.2022 703
Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана
В 14 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.
МЧС РК рекомендует соблюдать меры предосторожности и приводит прогноз погоды по регионам от РГП "Казгидромет" на 20 ноября.
В Алматы ожидается туман.
Ночью на севере, северо-востоке, днём на западе Актюбинской области ожидается гололёд.
На юге, севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман.
На востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололёд.
На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололёд. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, днём порывы 23-28 м/с.
На севере, в горных и предгорных районах области Жетысу ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд.
На юге Карагандинской области ожидаются туман, гололёд.
Ночью и утром в южной половине Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, гололёд. На севере, юге области туман.
На севере Кызылординской области ожидается туман.
На севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.
Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
❗️20 ноября на юге, севере, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.
❗️20 ноября на севере, востоке области Улытау ожидаются туман, гололед.
-
Trend news
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 275
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 267
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 973
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 636
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 13387
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 26746
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 987
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 15841
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 3897
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 8514
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 3132
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 2265
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 2276
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 9145
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 41111
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 2050
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 1672
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 11384
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 2542
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 18732
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 4002
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 2926
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 4299
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 8408
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 6569
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 2528
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 10269
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 2172
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 2247
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 3035
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 34837
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 3015
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 4234
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 2838
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 3889
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 4114
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 44299
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 2567
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 58883
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 14848
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 18221
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 3646
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 3530
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 4552
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 4724
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 6032
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 13929
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 7192
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 90058
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 6097
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 5616
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 14503
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 7810
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 4507
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 4845
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 34645
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 5633
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 6748
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 13753
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 12864
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 9600
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 302260
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 10121
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 9425
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 26657
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 9944
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 9677
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 16743
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 12309
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 12083
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 13772
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 30217
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 11802
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 15532
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 23064
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 13563
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 14034
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 10899
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 30994
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 10979
-
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 1038
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 1159
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 1262
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 1417
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 1121
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 1492
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 1280
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 1437
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 1391
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 1535
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 1717
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 1562
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 1735
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 1926
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 1943
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 2142
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 2626
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 2948
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 2602
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 2866
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 2741
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 2860
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 2882
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 2660
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 3127
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 3353
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 3078
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 21310
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 3389
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 3235
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 3247
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 8343
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 3984
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 14324
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 12491
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 12497
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 13096
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 12064
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 16397
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 13172
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 14591
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 15584
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 15260
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 12810
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 13246
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 30791
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 14230
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 16867
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 13317
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 14524
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 15191
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 16480
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 14611
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 16597
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 16128
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 17305
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 17204
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 33832
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 17674
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 18672
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 18293
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 19188
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 19122
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 28403
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 18604
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 25899
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 36643
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 20378
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 27196
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 25163
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 26881
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 22954
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 24553
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 22856
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 22417
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 22400
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 38098
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 24461
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 22530
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 27767