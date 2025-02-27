Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану
Метель, сильные осадки, резкое понижение температуры ожидаются в стране.
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Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий в ряде регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.
27 февраля в Мангистауской области ожидаются снег, гололед, на западе, северо-востоке области временами сильный снег, метель. На юге, в центре области туман. Ветер западный, северо-западный, на западе, северо-востоке области 15-20 м/с.
г. Актау: 27 февраля ожидаются снег, гололед, днем сильный снег, метель. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.
27 февраля – 01 марта на юге, в горных районах Алматинской области временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.
г. Алматы: 27 февраля – 01 марта временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.
г. Конаев: 27 февраля ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью порывы 18-23 м/с. 27 февраля – 01 марта временами ожидаются туман, на дорогах гололедица.
г. Талдыкорган: 27 февраля ночью и утром временами ожидается туман.
27 февраля в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.
г. Тараз: 27 февраля временами ожидается туман.
27 февраля на юге, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается туман.
г. Шымкент: 27 февраля ночью и утром ожидается туман.
г. Туркестан: 27 февраля ночью и утром ожидается туман.
27 февраля на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются снег, низовая метель.
г. Уральск.: 27 февраля ожидаются снег, низовая метель.
27 февраля в Атырауской области ожидается снег. На востоке области низовая метель.
27 февраля ночью на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На западе, юге области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.
г. Астана: 27 февраля ожидается гололед.
г. Кокшетау: 27 февраля ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-18 м/с.
27 февраля ночью в Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, на юге области гололед, днем на севере, востоке области ожидаются снег, метель. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
г. Петропавловск: 27 февраля ожидаются снег, низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
27 февраля ночью в Павлодарской области ожидаются снег, низовая метель, днем на севере, востоке, в центре области снег, низовая метель. Ветер западный на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.
г. Павлодар: 27 февраля ожидаются снег, низовая метель. Ветер западный порывы 15-20 м/с.
27 февраля ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается снег. Днем снег. На севере, востоке области метель. На юге области туман. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.
27 февраля ночью в области Абай ожидается снег. Днем на востоке, юге, в центре области снег. На западе, севере, в центре области метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с.
27 февраля на севере, в центре Кызылординской области ожидаются осадки (дождь, снег), метель. На севере, востоке, в центре области туман, гололед. Ветер восточный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.
г. Кызылорда: 27 февраля временами ожидаются туман, гололед.
27 февраля ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается снег, на юге области небольшой снег, низовая метель. На западе, востоке, в центре области временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо- восточный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.
г. Караганда: 27 февраля ожидается ветер юго-западный с переходом на северо- восточный, ночью порывы 15-18 м/с.
27 февраля на востоке, юге, в центре области Ұлытау ожидается временами туман.
г. Жезказган: 27 февраля ожидается временами туман.
27 февраля в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. На востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный в центре области порывы 15-20 м/с.
27 февраля на западе, севере Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На юге, востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области порывы 15-20 м/с.
Напомним, ранеее синоптики предупредили жителей Актобе и еще 3 городов Казахстана.
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