Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

В 14 регионах и Астане 12 ноября объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

12 ноября на севере, западе Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере области порывы 17-22 метра в секунду. В городе Конаев: 12 ноября ветер юго-восточный днем порывы 18 метров в секунду.

12 ноября ночью на западе, севере, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ожидается сильный ветер с порывами 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Атырауской области ожидается туман.

Область Абай: днем 12 ноября на юге, востоке, в центре области ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23 метра в секунду. В городе Семее 12 ноября ночью и утром ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью порывы 15-18 метров в секунду.

12 ноября ночью на севере, востоке, днем на востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Метель, гололед. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 метра в секунду. В Усть-Каменогорске 12 ноября ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью порывы 15-18 метров в секунду.

12 ноября на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, днем в горных районах области 15-20 метров в секунду. В городе Таразе 12 ноября временами ожидается туман.

12 ноября в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-западный на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

12 ноября ночью и утром на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В городе Уральске 12 ноября ночью и утром ожидается туман.

12 ноября ночью в Карагандинской области, днем на севере области ожидается низовая метель. На западе, в центре области туман. В Караганде 12 ноября ночью ожидается низовая метель.

12 ноября ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

На востоке Кызылординской области ожидается туман. В городе Кызылорде 12 ноября ночью и утром ожидается туман.

В Мангистауской области также синоптики прогнозируют туман.

12 ноября на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 12 ноября ожидается ветер западный, порывы 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области - туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах области, порывы 15-20 метров в секунду.