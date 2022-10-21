Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану

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Штормовые предупреждения объявлены на субботу в Шымкенте и девяти областях, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-служба РГП "Казгидромет".

Ночью 22 октября в горных районах, днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20, на горных перевалах порывы 25 метров в секунду. В Шымкенте днем 22 октября ожидается ветер юго-западный порывы 15- 20 метров в секунду. В Туркестане днем 22 октября ожидается ветер юго-западный порывы 15- 20 метров в секунду.

В Карагандинской области ночью и утром в субботу в северной половине ожидается туман. Ветер западный, в северной половине области порывы 17-22 метров в секунду. В Караганде 22 октября ожидается западный ветер, порывы 17-22 метров в секунду.

22 октября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки, на западе области сильные осадки (дождь, снег). На севере, западе, востоке области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный, северный днем на большей части области 15-20 метров в секунду, на юго-западе области порывы 25 метров в секунду.

В Кызылординской области в субботу в ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью в центре области 15-20 метров в секунду, днем 15-20, в центре области порывы 25 метров в секунду. В Кызылорде днем 22 октября ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 метров в секунду.

23 октября в области Жетысу ожидается резкое понижение температуры воздуха днем до +7+12, на севере и в горных районах +2+7.

В Северо-Казахстанской области в Петропавловске днем 22 октября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный днем 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области в субботу на севере, юге ожидается ветер юго-восточный, южный15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

22 октября ночью на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области в субботу днем на севере ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный, в южной половине области 15-20, порывы 23 метров в секунду.