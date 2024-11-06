Штормовое предупреждение объявлено почти на всей территории Казахстана

В 15 регионах и Астане 6 ноября объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане утром и днем ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Днем на севере, в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем 15-20 м/с, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с. В Семей ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Акмолинская область: в Кокшетау утром и днем ожидаются гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный утром и днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

Актюбинская область: в Актобе ночью ожидается сильный снег. Гололед, днем метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный временами порывы 15-20 м/с.

Днем на юге Алматинской области ожидаются сильный дождь, в горных районах области сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах временами туман, гололед. Ветер западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается временами сильный дождь.

Ночью в Атырауской области ожидаются метель, гололед, днем на севере, востоке области метель, гололед. Ветер северо-западный порывы 18-23 м/с. В Атырау ночью ожидаются метель, гололед. Ветер северо-западный порывы 18-23 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-18 м/с.

Днем в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. Ветер западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.

Ночью в Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, днем на востоке области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20, на западе, в центре области временами 23 м/с. В Уральске ночью ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.

Костанайская область: в Костанае днем временами ожидается сильный снег, утром и днем гололед, метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с, на севере, в центре области 23-28 м/с. В Кызылорде ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед. Ветер северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ожидается ветер северо-западный порывы 15-20, ночью временами 23 м/с.

Ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.

Северо-Казахстанская область: в Петропавловске днем ожидаются гололед, метель. Ветер юго-восточный с переходом на западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Карагандинская область: в Караганде днем ожидается метель. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Область Улытау: в Жезказгане ожидаются гололед, метель. Ветер южный, юго-западный днем 15-20, временами порывы 23-28 м/с.