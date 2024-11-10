Штормовое предупреждение объявлено по Казахстану из-за метели, дождей и тумана

По прогнозам "Казгидромета", в понедельник 11 ноября большая часть территории страны по-прежнему будет находиться под влиянием северного циклона, с которым сохранятся осадки в виде дождя и снега, на севере, в центре и востоке метель. По республике ожидается гололёд, туман, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

По Казахстану объявлено штормовое предупреждение. В восьми регионах страны движение автотранспорта ограничено на 12 участках дорог.

11 ноября в Астане временами ожидается низовая метель. Ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются гололёд, метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололёд. Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

По области Жетысу ожидается ветер юго-западный на севере, в центре области порывы 15-20, днем временами 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Акмолинской области ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-западный, западный днем на юге области 15-20 м/с.

В области Абай и ВКО ожидается низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на севере Алматинской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, в горных районах области 15-20, утром и днем на горных перевалах области порывы 25 м/с.

Ночью на юге, востоке, в центре Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, днем на севере, юге, востоке области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области сохраняются осадки (дождь, снег), на западе, юге, востоке области метель, гололед. Ветер северо-западный на западе, юге, востоке области 15-20 м/с. В Павлодаре сохраняются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер северо-западный ночью порывы 15-18 м/с.

Ночью на севере, востоке Атырауской области ожидается туман.