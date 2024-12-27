В большинстве регионов Казахстана 27 декабря объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, в Жарминском районе порывы 23-28 м/с.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. г. Кокшетау: 27 декабря утром и днем ожидаются низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается на дорогах гололедица.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман и на юге, востоке Атырауской области ожидается туман.

На северо-востоке, юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге области туман. Ветер восточный, юго-восточный на северо-востоке, юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 27 декабря на юго-западе, в горных районах области, 28–29 декабря в горных районах области 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

По Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. днем на севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается метель. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

В центре, на севере Кызылординской области ожидается туман.

На западе, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается снег. Днем ожидается метель. Ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 м/с. г. Петропавловск: 27 декабря днем ожидается метель. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

На юге, востоке, в центре области Улытау ожидается туман.