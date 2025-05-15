Сегодня, 18:14

Сегодня, 18:14

В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за жары и высокой пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz.

Сильный дождь, гроза, град, шквал, туман, ветер и резкое похолодание до 10 градусов прогнозируются в СКО и Акмолинской области.

Сильная жара ожидается в Алматы и Жетысу.

Ветер – в Алматинской области и ЗКО.

Жара и высокая пожарная опасность ожидаются в Шымкенте, области Абай, Улытау, Жамбылской, Туркестанской и Карагандинской областях.

Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской и Павлодарской областях.

Ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Атырауской области.

Сильный дождь, град, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.

Гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в СКО, Костанайской и Акмолинской областях.

В ВКО сохранится высокая пожарная опасность.

Астанчан предупредили о грозе.