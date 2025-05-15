Штормовое предупреждение объявили во всём Казахстане
Синоптики предупредили казахстанцев о резком изменении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей РК объявили штормовое предупреждение из-за жары и высокой пожарной опасности, передаёт BaigeNews.kz.
Сильный дождь, гроза, град, шквал, туман, ветер и резкое похолодание до 10 градусов прогнозируются в СКО и Акмолинской области.
Сильная жара ожидается в Алматы и Жетысу.
Ветер – в Алматинской области и ЗКО.
Жара и высокая пожарная опасность ожидаются в Шымкенте, области Абай, Улытау, Жамбылской, Туркестанской и Карагандинской областях.
Гроза, град, ветер и высокая пожарная опасность – в Актюбинской и Павлодарской областях.
Ветер, жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской области.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность стали причинами штормового предупреждения в Атырауской области.
Сильный дождь, град, гроза, ветер и высокая пожарная опасность – в Мангистау.
Гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность – в СКО, Костанайской и Акмолинской областях.
В ВКО сохранится высокая пожарная опасность.
Астанчан предупредили о грозе.
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