Низовая метель, гололед и туман ожидаются 1 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидаются утром и днем осадки (снег, дождь), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный утром и днем порывы 15-18 м/с.

В Шымкенте ночью и утром ожидается туман.

Ночью на востоке, юге, в центре области Абай ожидаются снег, метель, днем на юге области снег, метель. Ночью и утром на западе, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем в центре области 15-20 м/с.

На севере, юге Актюбинской области ожидаются гололед, туман.

Ночью на западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются снег, метель. Днем осадки (снег, дождь), метель, гололед. На западе, юге, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге, днем на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Атырауской области ожидается туман.

Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке, в центре области снег, метель. Ночью и утром на юге области ожидается туман.

Ночью на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, гололед, низовая метель. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидаются снег, низовая метель. На севере, востоке, в горных районах области временами туман, гололед. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидаются небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. На западе, севере, востоке области временами туман.

Ночью в Костанайской области ожидаются снег, метель, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается туман.

Днем в Павлодарской области ожидается снег, на западе области низовая метель. Ветер юго-западный на западе области порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается снег. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман.

Ночью на севере области Улытау ожидаются снег, на западе, в центре области небольшой снег, низовая метель, днем снег, метель. На севере, востоке, в центре области временами туман.