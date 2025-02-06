Усиление ветра, мороз, туман ожидаются в регионах 6 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-18 м/с. Ночью и утром ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный на юге области 15-20 м/с.

В районе Алакольских озер области Жетысу ветер юго-восточный порывы 15-20, временами 23-28 м/с. Ночью в центре, горных районах области ожидается сильный мороз 25 градусов. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный мороз 25 градусов.

На западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается ветер восточный, северо-восточный порывы 15-20 м/с. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

На севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидается небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный на юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман.

В Атырауской области ожидается ветер восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

На севере, западе Павлодарской области ожидается туман.

В Кызылординской области ветер северо-восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный на юго-западе, юге области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром ожидается туман.

На востоке области Улытау ожидается временами туман. Ветер северо-восточный, восточный на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается временами туман. Ветер северо-восточный, восточный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер северо-восточный, восточный ночью и утром порывы 15-18 м/с.

Напомним, ранее синоптики предупредили жителей Алматы и еще 4 городов Казахстана.