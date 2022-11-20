Штормовое предупреждение объявили в столице и 11 регионах Казахстана в понедельник

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Как сообщает "Казгидромет", на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке, в центре — снег, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидаются туман, гололёд, на юге, юго-востоке усиление ветра, на востоке, в центре — низовая метель.

На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается сильный снег, в горных районах Туркестанской, Алматинской областей — сильные осадки.

В Астане 21 ноября ночью и утром ожидается туман.

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в горах Алматы. Сход снежных лавин возможен в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши. Поэтому специалисты не рекомендуют выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах, предупреждают синоптики.

21 ноября ночью в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки, туман. Ветер юго-западный на юге и в горных районах области 18-23 метров в секунду. В Алматы и Конаеве 21 ноября временами ожидается туман.

Днём на севере, востоке и в центре Карагандинской области ожидается временами сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке и юге области туман, гололед. Днём на севере, востоке и в центре области низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке и в центре области порывы 15 метров в секунду. В Караганде днём временами сильный снег, низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днём порывы 15 метров в секунду.

21 ноября ночью на западе, юге, днем на большей части Улытауской области ожидается гололёд.

На западе, юге Атырауской области — туман. На севере Кызылординской — туман, гололёд.

Ночью и утром в Уральске, а также на севере, западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд.

В центре Актюбинской области ожидается туман, на юге области гололёд. В Актобе 21 ноября ночью — гололёд.

В Актау, а также на западе, юге, в центре Мангистауской области туман.

Днём 21 ноября в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки: дождь, снег. На юге, севере, в горных районах — туман. Ветер юго-западный утром и днем в горных районах 15-20 метров в секунду.