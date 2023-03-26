Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах страны

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"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Актюбинской, Туркестанской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики отмечают, что практически на всей территории страны сохраняется погода без осадков. Лишь на западе, днём — на востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдёт небольшой дождь.

По республике сохраняются туман, усиление ветра, на юго-западе — с пыльной бурей.

27 марта днём на западе, севере Актюбинской области ожидается юго-восточный ветер порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на горных перевалах Туркестанской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях обещают потепление.

В связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха на большей части Костанайской области ожидается продолжение интенсивного снеготаяния, формирования талого стока, ослабления ледовых явлений, при этом возможны подъемы уровней воды на реках и разливы, а также подтопление дорог местного значения талыми водами.

В связи с повышением температурного фона и выпадением осадков в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.