Метеорологи предупрелили о погодных условиях 28 января на большей части Казахстана. В 15 областях страны объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz

Улытауская область

В центре, на севере и востоке региона прогнозируют густой туман. В Жезказгане также временами возможен туман.

Западно-Казахстанская область

Север и восток области ожидают гололед и туман. В Уральске погодные условия будут аналогичными.

Карагандинская область

В северных районах возможен небольшой снег и низовая метель. На западе, севере и востоке прогнозируется туман. Караганду также окутывает туман.

Актюбинская область

Запад и север региона столкнутся с туманом и гололедом в дневное время.

Кызылординская область

Центральные и северные районы области накроет туман.

Северо-Казахстанская область

На севере и востоке ночью ожидается небольшой снег и метель, днем — снегопад и метель на большей части области. На юге местами прогнозируют туман. В Петропавловске днем будет снег с низовой метелью. Ветер западный и юго-западный, порывами до 15–20 м/с.

Атырауская область

На севере и юге области — туман. В Атырау ночью и утром также ожидается ухудшение видимости.

Костанайская область

На западе, севере и востоке днем пройдет снег с метелью. В западных и южных районах установится туман. Ветер юго-западный, с порывами до 15–20 м/с.

Абайская и Восточно-Казахстанская области

В Абайской области в центре ожидается порывистый ветер до 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области ветер усилится до 20 м/с на севере и востоке региона.

Туркестанская область

Запад, юг и горные районы области будут окутаны туманом. На горных перевалах ожидается сильный ветер до 20 м/с.

Павлодарская область

Снег и низовая метель ожидаются на севере региона. Порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с.

Мангистауская область

На западе и севере прогнозируют густой туман.

Акмолинская область

На большей части области пройдет метель, на западе и юге — туман. Ветер в отдельных районах усилится до 20 м/с.

Жамбылская область

Туман установится на севере, юге и в горных районах. На перевалах порывы ветра достигнут 20 м/с. В Таразе местами ожидается туман.

Жителям и гостям Казахстана рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, учитывать погодные условия и избегать дальних поездок в условиях плохой видимости.