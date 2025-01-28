Метель и туман: в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
Ожидаются снегопады, метели и гололед.
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Метеорологи предупрелили о погодных условиях 28 января на большей части Казахстана. В 15 областях страны объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz
Улытауская область
В центре, на севере и востоке региона прогнозируют густой туман. В Жезказгане также временами возможен туман.
Западно-Казахстанская область
Север и восток области ожидают гололед и туман. В Уральске погодные условия будут аналогичными.
Карагандинская область
В северных районах возможен небольшой снег и низовая метель. На западе, севере и востоке прогнозируется туман. Караганду также окутывает туман.
Актюбинская область
Запад и север региона столкнутся с туманом и гололедом в дневное время.
Кызылординская область
Центральные и северные районы области накроет туман.
Северо-Казахстанская область
На севере и востоке ночью ожидается небольшой снег и метель, днем — снегопад и метель на большей части области. На юге местами прогнозируют туман. В Петропавловске днем будет снег с низовой метелью. Ветер западный и юго-западный, порывами до 15–20 м/с.
Атырауская область
На севере и юге области — туман. В Атырау ночью и утром также ожидается ухудшение видимости.
Костанайская область
На западе, севере и востоке днем пройдет снег с метелью. В западных и южных районах установится туман. Ветер юго-западный, с порывами до 15–20 м/с.
Абайская и Восточно-Казахстанская области
В Абайской области в центре ожидается порывистый ветер до 23 м/с. В Восточно-Казахстанской области ветер усилится до 20 м/с на севере и востоке региона.
Туркестанская область
Запад, юг и горные районы области будут окутаны туманом. На горных перевалах ожидается сильный ветер до 20 м/с.
Павлодарская область
Снег и низовая метель ожидаются на севере региона. Порывы юго-западного ветра достигнут 15–20 м/с.
Мангистауская область
На западе и севере прогнозируют густой туман.
Акмолинская область
На большей части области пройдет метель, на западе и юге — туман. Ветер в отдельных районах усилится до 20 м/с.
Жамбылская область
Туман установится на севере, юге и в горных районах. На перевалах порывы ветра достигнут 20 м/с. В Таразе местами ожидается туман.
Жителям и гостям Казахстана рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, учитывать погодные условия и избегать дальних поездок в условиях плохой видимости.
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