Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий почти во всех регионах и мегаполисах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Туман накроет Астану, Шымкенте, Жетысу, ЗКО, ВКО, область Абай, Акмолинскую, Туркестанскую, Павлодарскую, Костанайскую и Карагандинскую области.

Снег, метель и туман ожидаются в Атырауской области.

Снег, метель и гололед – в области Улытау.

Снег, гололед, метель, туман и ветер прогнозируются в Мангистау и Жамбылской области.

Снег, метель и ветер – в Актюбинской области.

Гололед и туман стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.

Метель, туман и ветер – в СКО.

В ВКО и области Абай в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.