Штормовое предупреждение объявили почти во всем Казахстане в первый день весны
Снег и туман.
Сегодня, 18:10
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Сегодня, 18:10Сегодня, 18:10
117Фото: Unsplash
Синоптики сообщили об ухудшении погодных условий почти во всех регионах и мегаполисах страны, передаёт BaigeNews.kz.
Туман накроет Астану, Шымкенте, Жетысу, ЗКО, ВКО, область Абай, Акмолинскую, Туркестанскую, Павлодарскую, Костанайскую и Карагандинскую области.
Снег, метель и туман ожидаются в Атырауской области.
Снег, метель и гололед – в области Улытау.
Снег, гололед, метель, туман и ветер прогнозируются в Мангистау и Жамбылской области.
Снег, метель и ветер – в Актюбинской области.
Гололед и туман стали причинами штормового предупреждения в Кызылординской области.
Метель, туман и ветер – в СКО.
В ВКО и области Абай в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.
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