Штормовое предупреждение объявлено на 22 января в 13 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На востоке Улытауской области ночью ожидаются сильные снегопады и метель. Ветер юго-западный, с порывами 15-20 м/с, на востоке и юге области ветер усилится до 23-28 м/с, местами до 30 м/с и более. В Жезказгане также будет метель, с порывами ветра до 23 м/с.

В Карагандинской области ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В северной, южной и восточной частях области возможны порывы до 28 м/с, а местами и до 30 м/с. В Караганде снег и метель, с порывами ветра 15-20 м/с. Ожидается резкое понижение температуры до 13-15 градусов мороза.

На территории Атырауской области ветер северо-западный, с порывами 15-20 м/с на севере и востоке региона.

На северо-востоке и в центре Мангистауской области возможны туман и гололед.

Днем в северо-восточной части Западно-Казахстанской области ветер северо-западный, с порывами до 20 м/с.

Сильные снегопады и гололед ожидаются в Семее и Усть-Каменогорске. Ветер южный, юго-западный, порывы до 25 м/с.

В Алматинской области в горных районах и на дорогах возможен снежный накат. В Алматы и Конаеве также прогнозируются сильные осадки, в том числе снег, туман и гололед. Ветер северо-западный с порывами до 23 м/с.

В Таразе сильный туман и гололед, с низовой метелью. Ветер юго-западный, порывы до 30 м/с, а 23 января ожидается резкое понижение температуры до 11-13 градусов мороза.

В Петропавловске и Западно-Казахстанской области также прогнозируются метели с ветром до 23 м/с. Температура воздуха резко понизится до 25-27 градусов мороза.

В Жетысуской области, особенно на востоке и в горных районах, ожидаются сильные осадки (дождь и снег), гололед и туман. Ветер северный, с порывами до 30 м/с, в районе Алакольских озер – до 30 м/с и более. 23 января температура воздуха резко понизится до 10-25 градусов мороза в зависимости от региона.

В Кызылординской области также прогнозируются снег и низовая метель, с ветром северо-западным, с порывами до 28 м/с. Ночью температура упадет до 15-20 градусов мороза.