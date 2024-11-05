Штормовое предупреждение объявили почти на всей территории Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено 5 ноября в 16 регионах Казахстана и Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью на северо-западе Актюбинской области, днем на большей части области ожидается гололед. Ветер южный, юго-восточный днем на северо-западе области порывы 15-18 м/с. В Актобе ожидается гололед.

На юге, горных районах Алматинской области ожидается западный ветер порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге Атырауской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Атырау днем временами ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, на севере, востоке области 15-20 м/с.

на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью в горных районах области, днем на юго-западе, в горных районах области 15-20, днем порывы 25 м/с.

Ночью в области Жетысу ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере, востоке области ожидаются туман, гололед. Ночью на западе, севере области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, юге, востоке Карагандинской области ожидается туман, гололед. В Караганде ночью и утром ожидается туман, гололед.

Ночью и утром на юге, востоке Костанайской области ожидается туман.

Ночью в центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде ночью ожидается туман.

Днем на северо-западе Мангыстауской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, в центре области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. В Актау ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области сохраняется ветер юго-западный с переходом на юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью ожидается гололед, туман.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. В горных районах области туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах области порывы 23 м/с. В Шымкенте ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных дождей в горных и предгорных районах Туркестанской области в период 4–6 ноября 2024 года ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Примечание: при превышении опасных отметок, сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Ночью и утром на западе, севере области Улытау ожидается туман.