Усиление ветра, метель, гололед ожидаются в Астане, Алматы и регионах 7 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на севере порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северный на севере, в центре порывы 15-20 м/с.

В Жетысуской области ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке, юге туман. Ветер северо-восточный на западе, севере региона порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный на западе, северо-востоке порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается на дорогах гололедица.

В Алматы 7 февраля ожидается на дорогах гололедица.

На севере, в центре Актюбинской области сохранится низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, юге, в центре порывы 15-20 м/с., в Мугалжарском районе временами 23-28 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, северо-восточный днем на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный на севере, востоке, юге порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, в горных районах 15-20 м/с.

В Астане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-18 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с.

На юге, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный на юго-западе, юге 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге Павлодарской области ожидается туман.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на юге порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, метеорологи рекомендовали сократить прогулки жителям Алматы и ещё 8 городов.