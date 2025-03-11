Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана
Потепление и туман.
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По прогнозам "Казгидромета", 12 марта на большей части страны объявили штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.
Астанчан, алматинцев и жителей Мангистау, Алматинской, Павлодарской, Атырауской и Актюбинской областей предупредили о тумане.
В Жамбылской области и Жетысу ожидается повышение температуры воздуха. Также – туман и ветер.
В области Абай и ВКО – снег, метель и ветер.
В Мангистау, СКО, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Актюбинской областях – повышение температуры.
Снег, метель, гололед и туман прогнозируются в Карагандинской области.
Туман и гололед – в области Улытау и Акмолинской области.
Туман и ветер – в ЗКО, Жетысу и СКО.
Снег, дождь, метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Костанайской области.
Также в период 12-14 марта в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.
"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", - говорится в сообщении.
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