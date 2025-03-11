По прогнозам "Казгидромета", 12 марта на большей части страны объявили штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

Астанчан, алматинцев и жителей Мангистау, Алматинской, Павлодарской, Атырауской и Актюбинской областей предупредили о тумане.

В Жамбылской области и Жетысу ожидается повышение температуры воздуха. Также – туман и ветер.

В области Абай и ВКО – снег, метель и ветер.

В Мангистау, СКО, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской и Актюбинской областях – повышение температуры.

Снег, метель, гололед и туман прогнозируются в Карагандинской области.

Туман и гололед – в области Улытау и Акмолинской области.

Туман и ветер – в ЗКО, Жетысу и СКО.

Снег, дождь, метель, гололед, туман и ветер ожидаются в Костанайской области.

Также в период 12-14 марта в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.