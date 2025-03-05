Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана
Осадки, туман и ветер.
Сегодня, 18:15
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Сегодня, 18:15Сегодня, 18:15
25Фото: Pixabay
В ряде областей страны и всех мегаполисах на 6 марта объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Гололед и ветер ожидаются в Кызылординской области и Мангистау.
Туман, гололед и ветер – в Алматы, Жамбылской и Алматинской областях.
Снег, дождь, метель, гололед, метель и ветер прогнозируются в Астане, Улытау, ЗКО, области Абай, Атырауской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Актюбинской областях.
В Шымкенте – ветер.
Дождь, туман и ветер – в Туркестанской области.
Туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в ВКО.
Снег, метель, гололед и ветер – в СКО.
Ветер – в Жетысу.
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