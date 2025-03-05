В ряде областей страны и всех мегаполисах на 6 марта объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Гололед и ветер ожидаются в Кызылординской области и Мангистау.

Туман, гололед и ветер – в Алматы, Жамбылской и Алматинской областях.

Снег, дождь, метель, гололед, метель и ветер прогнозируются в Астане, Улытау, ЗКО, области Абай, Атырауской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской и Актюбинской областях.

В Шымкенте – ветер.

Дождь, туман и ветер – в Туркестанской области.

Туман и ветер стали причинами штормового предупреждения в ВКО.

Снег, метель, гололед и ветер – в СКО.

Ветер – в Жетысу.