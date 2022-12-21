Штормовое предупреждение: На большей части Казахстана ожидается метель и ветер

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"Казгидромет" сообщил о штормовом предупреждении на 21 декабря в 12 областях страны, передаёт BaigeNews.kz.

В Карагандинской и Улытауской областях ожидаются гололед, низовая метель, на дорогах снежный накат. Ветер юго-западный, западный, утром и днем в северной половине области порывы 17-22, временами 25 м/с.

В Кызылординской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный на севере, в центре области 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на севере, северо-востоке области ожидается туман.

В Акмолинской области ожидаются снег, днем на востоке области сильный снег. На востоке области ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской, Костанайской, Павлодарской и Абайской областях ожидается низовая метель. Ветер западный, северо-западный, на юге, центре области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица.

В Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге области сохраняется туман. Утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются гололед, метель.

В Жамбылской области ожидается сильный снег. 21-22 декабря на юге, севере области, в горных районах ожидаются туман, гололед, низовая метель.