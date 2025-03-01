Штормовое предупреждение: метели и туман накроют некоторые регионы Казахстана
В западных, северных, южных и центральных районах страны ожидается усиление ветра.
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По прогнозам "Казгидромета", 2 марта в Казахстане ожидается неустойчивая погода. Большая часть территории страны будет покрыта снегом, а на юге будут осадки в виде дождя и снега. В разных регионах страны прогнозируются туман, гололёд и метель, передаёт BaigeNews.kz.
В западных, северных, южных и центральных районах страны ожидается усиление ветра.
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.
В Западно-Казахстанской области ожидается туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
В Алматинской области ожидаются туман и гололедица на дорогах, а ветер может достигать 20 метров в секунду.
В Кызылординской области ожидаются сильный снег и метель, а также гололёд и туман.
В Мангистауской области прогнозируется снег, гололёд и метель, а температура может опуститься до минус 22 градусов ночью.
В Атырауской области ожидаются снег и метель, а также туман ночью и утром.
В Костанайской области прогнозируется снег, метель и туман.
В Акмолинской области ожидается туман.
В Павлодарской области ожидается туман ночью и утром.
В Актюбинской области прогнозируются снег и метель, а также сильный снег ночью и туман на юге области.
В Жамбылской области ожидается туман, а ветер может достигать 23 метров в секунду.
В Восточно-Казахстанской области прогнозируется туман.
В области Улытау ожидаются снег, метель и гололёд, а ветер может достигать 18 метров в секунду.
В области Жетысу прогнозируется туман ночью и утром.
В Карагандинской области ожидается туман.
В Северо-Казахстанской области прогнозируется метель и туман.
В Туркестанской области ожидается дождь, а ветер может достигать 20 метров в секунду. Ночью прогнозируется туман.