По прогнозам "Казгидромета", 2 марта в Казахстане ожидается неустойчивая погода. Большая часть территории страны будет покрыта снегом, а на юге будут осадки в виде дождя и снега. В разных регионах страны прогнозируются туман, гололёд и метель, передаёт BaigeNews.kz.

В западных, северных, южных и центральных районах страны ожидается усиление ветра.

Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.

В Западно-Казахстанской области ожидается туман и ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В Алматинской области ожидаются туман и гололедица на дорогах, а ветер может достигать 20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидаются сильный снег и метель, а также гололёд и туман.

В Мангистауской области прогнозируется снег, гололёд и метель, а температура может опуститься до минус 22 градусов ночью.

В Атырауской области ожидаются снег и метель, а также туман ночью и утром.

В Костанайской области прогнозируется снег, метель и туман.

В Акмолинской области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается туман ночью и утром.

В Актюбинской области прогнозируются снег и метель, а также сильный снег ночью и туман на юге области.

В Жамбылской области ожидается туман, а ветер может достигать 23 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируется туман.

В области Улытау ожидаются снег, метель и гололёд, а ветер может достигать 18 метров в секунду.

В области Жетысу прогнозируется туман ночью и утром.

В Карагандинской области ожидается туман.

В Северо-Казахстанской области прогнозируется метель и туман.

В Туркестанской области ожидается дождь, а ветер может достигать 20 метров в секунду. Ночью прогнозируется туман.