По прогнозам "Казгидромета", 13 января на большей части территории страны сохранится погода без осадков. Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов днем в Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, снег и гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается туман. На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области, днем в районе Алакольских озер области Жетісу усилится ветер 15-20 м/с.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение. Туман 13 января ожидается: на юге, западе, севере Атырауской области и в Атырау; ночью и утром на западе, севере Мангистауской области и в Актау; ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области и Кокшетау; на юге Кызылординской области; на севере, юге области Абай и в Семее; на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области и Усть-Каменогорске; днем на западе, севере Западно-Казахстанской области; Ночью и утром на западе, севере ЗКО и в Уральске; на юге, в горных районах Туркестанской области; на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области; на востоке, в горных районах области Жетісу; на западе, севере, востоке Костанайской области и в Костанае

О неблагоприятных метеоусловиях второй степени предупредили жителей Семея и Усть-Каменогорска.