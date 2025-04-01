Жителей страны предупреждают о ветре, осадках и тумане, передаёт BaigeNews.kz.

Туман накроет Карагандинскую, Павлодарскую области, Мангистау и Улытау.

Жителей Костанайской области и СКО предупредили о тумане и ветре.

В ВКО и области Абай ожидаются дождь, снег, гололед, туман и ветер.

Ветер застанет жителей ЗКО, Жетысу, Кызылординской, Актюбинской и Атырауской областей.

Туман и гололед прогнозируются в Астане и Акмолинской области.

Гроза, туман и ветер – в Жамбылской области.

В СКО и Акмолинской области ожидается повышение уровней воды, возможно превышение опасных уровней, в следствие чего возможны разливы и подтопления автодорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек талыми водами.

В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

В ВКО и области Абай продолжится интенсивное снеготаяние, вскрытие рек от льда, при этом не исключены образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.