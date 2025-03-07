Штормовое предупреждение из-за осадков и тумана объявили на большей части РК
Ухудшение погодных условий почти во всех регионах.
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По данным Казгидромета, 8 марта в Казахстане ожидаются ухудшения погодных условий, сопровождающиеся осадками, метелью и гололедицей, передаёт BaigeNews.kz.
Астанчан предупредили о дожде, снеге, метели и гололеде.
Жителей Шымкента об осадках и ветре.
Дождь, снег, метель, туман, гололед и ветер прогнозируются в Актюбинской и Акмолинской областях.
Дождь, снег, гололед и ветер – в Кызылординской области.
Ветер стал причиной штормового предупреждения в Туркестанской и Жамбылской областях.
Гололед, туман и ветер – в ЗКО и Мангистау.
Дождь, снег, гололед, туман и ветер ожидаются в Жамбылской области.
Снег, метель и туман – в СКО.
Дождь, снег, гололед, метель и ветер прогнозируются в области Абай, ВКО, Карагандинской области и Улытау.
Дождь, снег, метель, гололед и туман – в Костанайской области.
Дождь, снег, метель и гололед – в Павлодарской области.
Дождь и сильный снег ожидаются в Алматинской области.