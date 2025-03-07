Сегодня, 17:09

Сегодня, 17:09

По данным Казгидромета, 8 марта в Казахстане ожидаются ухудшения погодных условий, сопровождающиеся осадками, метелью и гололедицей, передаёт BaigeNews.kz.

Астанчан предупредили о дожде, снеге, метели и гололеде.

Жителей Шымкента об осадках и ветре.

Дождь, снег, метель, туман, гололед и ветер прогнозируются в Актюбинской и Акмолинской областях.

Дождь, снег, гололед и ветер – в Кызылординской области.

Ветер стал причиной штормового предупреждения в Туркестанской и Жамбылской областях.

Гололед, туман и ветер – в ЗКО и Мангистау.

Дождь, снег, гололед, туман и ветер ожидаются в Жамбылской области.

Снег, метель и туман – в СКО.

Дождь, снег, гололед, метель и ветер прогнозируются в области Абай, ВКО, Карагандинской области и Улытау.

Дождь, снег, метель, гололед и туман – в Костанайской области.

Дождь, снег, метель и гололед – в Павлодарской области.

Дождь и сильный снег ожидаются в Алматинской области.