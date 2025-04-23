В Астане, Шымкенте и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туман, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.

Гроза и ветер прогнозируются в области Жетысу, Улытау, Алматинской и Атырауской областях.

Гроза – в Алматы.

Снег, дождь, ветер и заморозки – в Павлодарской области.

Жителей Кызылординской области предупредили о высокой пожарной опасности.

Туман и заморозки ожидаются в Акмолинской области.

Дождь, гроза, туман и ветер – в ВКО.

Гроза, туман и ветер – в области Абай, ЗКО, Жамбылской и Карагандинской областях.

Ветер и заморозки прогнозируются в СКО.

Астанчан предупредили о заморозках ночью.

Гроза, пыльная буря и ветер стали причинами штормового предупреждения в области Мангистау.

Ветер – в Актюбинской области.

Гроза, туман и заморозки – в Костанайской области.