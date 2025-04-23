Штормовое предупреждение из-за грозы и дождя объявлено почти во всем Казахстане
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте и ряде областей РК введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются осадки, туман, грозы и порывистый ветер, передаёт BaigeNews.kz.
Гроза и ветер прогнозируются в области Жетысу, Улытау, Алматинской и Атырауской областях.
Гроза – в Алматы.
Снег, дождь, ветер и заморозки – в Павлодарской области.
Жителей Кызылординской области предупредили о высокой пожарной опасности.
Туман и заморозки ожидаются в Акмолинской области.
Дождь, гроза, туман и ветер – в ВКО.
Гроза, туман и ветер – в области Абай, ЗКО, Жамбылской и Карагандинской областях.
Ветер и заморозки прогнозируются в СКО.
Астанчан предупредили о заморозках ночью.
Гроза, пыльная буря и ветер стали причинами штормового предупреждения в области Мангистау.
Ветер – в Актюбинской области.
Гроза, туман и заморозки – в Костанайской области.