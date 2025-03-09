По прогнозам "Казгидромета", 10 марта погода в стране будет неустойчивой. В северных, восточных и центральных районах ожидается снег. На юго-востоке могут быть дождь и снег. На западе и юге республики без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По всей стране возможен туман, метель и усиление ветра. На севере и юго-востоке ожидается гололёд. Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.

В Казахстане объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 10 марта прогнозируются снег, метель и гололёд. Ветер юго-западный, порывы до 23 м/с. В Акмолинской области снег, метель и гололёд, на западе и севере туман. Ветер с порывами до 28 м/с. В Кокшетау на дорогах гололедица. В Павлодарской области днём снег, ночью на юге и востоке метель и туман. Ветер до 20 м/с. В Павлодаре 10 марта днём ожидаются снег и метель.

В области Абай ночью и днём снег и метель, ветер с порывами до 28 м/с. В Семее снег и метель, ветер до 20 м/с. В Восточно-Казахстанской области ночью сильный снег и метель, днём аналогичные условия. В Усть-Каменогорске снег и метель, ветер до 20 м/с ночью.

В Карагандинской области ночью снег, днём аналогично. Низовая метель, туман и гололедица на дорогах. В Караганде снег и метель днём. В Костанайской области ночью снег на севере, днём осадки в виде дождя и снега. В Жетысу ночью и утром туман, гололедица на дорогах. В Талдыкоргане ночью гололедица.

В Атырауской области ночью и утром туман. В Жамбылской области гололёд и туман. В Таразе ночью гололёд и туман.

Из-за повышения температуры в Западно-Казахстанской области, с 11 по 13 марта ожидается таяние снега и подъём уровня воды в реках. В Туркестанской области ночью и утром туман, ветер до 20 м/с. В Алматы ночью туман, в Конаеве аналогичные условия с гололедицей на дорогах. В Мангистауской области ночью и утром туман.

В Уральске юго-западный ветер до 18 м/с. В Северо-Казахстанской области снег и метель, туман на западе и юге. В Петропавловске снег и метель. В области Ұлытау утром и днём метель, туман и гололедица на дорогах. В Жезказгане временами туман.

Этот прогноз облегчает восприятие информации и помогает лучше понять погодные условия на 10 марта.