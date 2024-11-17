Штормовое предупреждение: большую часть территории Казахстана накроет туман

По прогнозам "Казгидромета", 18 ноября на большей части территории страны ожидается погода без осадков, лишь на западе, севере-западе, юге республики пройдут дождь и снег. По республике ожидается туман, на севере, востоке, юго-востоке, юге — усиление ветра, в Кызылординский области – гололёд, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана из-за тумана, сильного ветра и гололёда.

Туман ожидается ночью и утром в Астане; на юге и западе Акмолинской области; на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области; на севере, в центре Кызылординской области; на юге Костанайской области; на юге Карагандинской области; на западе, востоке, в центре области Улытау; на западе, севере, востоке Актюбинской области; на юге, в горных районах Жамбылской области; на севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области; на севере, западе, юге Атырауской области.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный, в Жарминском районе 15-20 м/с.

В Туркестанской области ветер юго-восточный, днём на горных перевалах области порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, юге, в центре Кызылодинсой области гололёд.

В Жамбылской области ветер юго-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

18 ноября на западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.