Шторм в Астане: казахстанцы делятся шокирующими кадрами
Сегодня, 18:48
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Сегодня, 18:48Сегодня, 18:48
179Фото: baigenews.kz
Погода за считанные минуты резко изменилась в Астане. На смену духоте пришли дождь и ураганный ветер. Молнии и гром пугают горожан, передаёт BaigeNews.kz.
В городе резко потемнело. В соцсетях астанчане делятся кадрами происходящего в столице и жалуются на таксистов, которые, как обычно в непогоду, взвинтили цены.
Источник: t.me/Zanamiviehali/
Видео: https://t.me/astanovka98/12064
Видео: https://www.instagram.com/stories/astana_city/3425771439082706974/
Видео: https://t.me/ztb_qaz/28378
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