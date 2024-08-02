Шторм в Астане: казахстанцы делятся шокирующими кадрами

Погода за считанные минуты резко изменилась в Астане. На смену духоте пришли дождь и ураганный ветер. Молнии и гром пугают горожан, передаёт BaigeNews.kz.

В городе резко потемнело. В соцсетях астанчане делятся кадрами происходящего в столице и жалуются на таксистов, которые, как обычно в непогоду, взвинтили цены.

Источник: t.me/Zanamiviehali/