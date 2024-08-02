  • 2 Августа, 19:52
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Шторм в Астане: казахстанцы делятся шокирующими кадрами

Сегодня, 18:48
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:48
Сегодня, 18:48
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Фото: baigenews.kz

Погода за считанные минуты резко изменилась в Астане. На смену духоте пришли дождь и ураганный ветер. Молнии и гром пугают горожан, передаёт BaigeNews.kz.

В городе резко потемнело. В соцсетях астанчане делятся кадрами происходящего в столице и жалуются на таксистов, которые, как обычно в непогоду, взвинтили цены.

Источник: t.me/Zanamiviehali/

Видео: https://t.me/astanovka98/12064
Видео: https://www.instagram.com/stories/astana_city/3425771439082706974/
Видео: https://t.me/ztb_qaz/28378

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