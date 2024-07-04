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Шторм унес жизни 5 человек в Швейцарии

Сегодня, 10:18
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:18
Сегодня, 10:18
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Фото: pixabay.com

В Швейцарии жертвами удара стихии стали уже пять человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести, передаёт BaigeNews со ссылкой на Euronews.

Военные Швейцарии направлены на борьбу с последствиями удара стихии в кантонах Вале и Тичино.

Во вторник в долине реки Маджа с помощью военного вертолета было обнаружено тело пятого погибшего, еще пять человек считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные операции продолжаются.

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