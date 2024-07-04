Шторм унес жизни 5 человек в Швейцарии
Сегодня, 10:18
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Сегодня, 10:18Сегодня, 10:18
41Фото: pixabay.com
В Швейцарии жертвами удара стихии стали уже пять человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести, передаёт BaigeNews со ссылкой на Euronews.
Военные Швейцарии направлены на борьбу с последствиями удара стихии в кантонах Вале и Тичино.
Во вторник в долине реки Маджа с помощью военного вертолета было обнаружено тело пятого погибшего, еще пять человек считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные операции продолжаются.
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