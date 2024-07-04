Шторм унес жизни 5 человек в Швейцарии

В Швейцарии жертвами удара стихии стали уже пять человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести, передаёт BaigeNews со ссылкой на Euronews.

Военные Швейцарии направлены на борьбу с последствиями удара стихии в кантонах Вале и Тичино.

Во вторник в долине реки Маджа с помощью военного вертолета было обнаружено тело пятого погибшего, еще пять человек считаются пропавшими без вести, поисково-спасательные операции продолжаются.